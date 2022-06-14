ВОЙНА В Украине Сегодня сбили сразу три вражеских крылатых ракеты, их запустили с Черного моря - ВС ВСУ

2022-06-14 20:30

Сегодня днем во время воздушной тревоги украинские Воздушные силы сбили три вражеских крылатых ракеты, запущенных из акватории Черного моря, сообщили в командовании ВС ВСУ.

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"Сегодня, 14 июня, в промежутке времени с 12:20 по 13:20, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили сразу три крылатые ракеты (предположительно "Калибр"), запущенные по территории Украины из акватории Черного моря", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Facebook.

Детали

Как отмечается, одну из ракет удалось уничтожить из ПЗРК в районе ответственности воздушного командования "Центр", две - зенитными ракетными комплексами, в зоне ответственности воздушного командования "Запад" ВС ВС Украины.

Дополнение

О срабатывании ПВО сообщали в Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях.