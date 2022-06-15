ВОЙНА В Украине Соотношение артиллерии 10 к 1: у Зеленского призвали участников "Рамштайна" ускориться

2022-06-15 17:30

Накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в формате "Рамштайн" советник руководителя ОП призвал партнеров быстрее отправлять вооружение в Украину.

На отдельных участках российской артиллерии в 10 раз больше украинской.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, линия фронта достигает более 1000 км.

"Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?". Адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", - подчеркнул советник главы ОП.

Как известно, в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-3"), которое запланировано на сегодня, 15 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, примут участие министры обороны около 50 стран.