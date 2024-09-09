ВОЙНА В Украине Сырский назвал новое соотношение боеприпасов с рф

2024-09-09 21:37

 

Год назад россияне использовали в шесть – десять раз больше боеприпасов, чем украинцы. Сейчас разрыв сократился до 1:2.

Украина сократила разрыв в соотношении боеприпасов с Россией, который сейчас составляет почти один к двум. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, которое было опубликовано в воскресенье, 8 сентября.
"Пропорция фактически одна к двум, одна к двум с половиной. Год назад эта цифра была один к десяти, один к шести. Эту разницу мы компенсируем беспилотными системами", – сказал Сырский.

Главком добавил, что Украина постоянно работает над тем, чтобы усовершенствовать дроны, повысить их эффективность, улучшить системы управления и методы применения. Путем технического превосходства Силы обороны пытаются компенсировать численное преимущество россиян.

При этом, по его словам, у РФ сохраняется преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, боеприпасах, танках, БМП и живой силе.

"Мы не можем воевать так, как они, поэтому мы должны использовать, прежде всего, максимально эффективный подход, использовать свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений. А также использовать техническое преимущество. В первую очередь путем акцента на высокотехнологичном оружии" , – сказал главком, напомнив о создании Сил беспилотных систем.

Также, подчеркнул он, Украина использует "маневры силой, резервами и огнем".

Как сообщалось, в Воронежской области (РФ) в ночь на субботу в результате атаки беспилотников произошел пожар и детонация на складе боеприпасов.

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