ВОЙНА В Украине Рамштайн-3: в Пентагоне сообщили, стоит ли Украине ожидать новых поставок оружия

2022-06-15 18:30

Представитель Минобороны США уверил, что администрация президента Джо Байдена уже работает над следующим пакетом военной помощи Украине.

США 15 июня ожидают новых заявлений о поставках Украине оружия и снаряжения во время ключевой встречи в формате "Рамштайн" почти 50 стран, известной как Контактная группа по Украине. Об этом телеканалу CNN сообщил высокопоставленный чиновник из Пентагона.

Отмечается, что по заявлениям украинских официальных лиц, российские войска укрепляют свои позиции на Донбассе, и в частности в Северодонецке, поэтому бойцам ВСУ без притока нового вооружения все сложнее сдерживать постепенное продвижение сил РФ или пытаться вернуть оккупированные территории.

"Мы слышим, что они говорят, мы совершенно точно слышим, что они говорят", — сказал высокопоставленный представитель Минобороны США, который сказал о "неотложности" встречи группы в четверг в Брюсселе.

Представитель Пентагона не стал уточнять, какие именно страны объявят о новых пакетах безопасности или что будут включать в себя эти поставки, но отметил, что Вашингтон весьма тесно сотрудничает с партнерами, чтобы выяснить, какое вооружение необходимо Украине, а затем найти пути для поставок

Также чиновник не сообщил, намерен ли Белый дом объявлять о новом пакете военной помощи Украине, но в то же время отметил, что администрация президента Джо Байдена уже работает над следующим пакетом.

Ожидания украинской стороны

Тем временем Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретились с американским послом в Украине Бриджит Бринк. В ходе встречи они обсудили подготовку к следующему саммиту в формате "Рамштайн" и условия сохранения темпов поставок вооружения для ВСУ.

Относительно очередной встречи министров обороны западных стран, которая должна состояться на немецкой авиабазе "Рамштайн" высказался и советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. По его словам, украинская сторона должна вести достаточно жесткий разговор и требовать ответов от западных партнеров.

"Российское вооруженное преимущество поражает масштабами и это является следствием как раз невыполнения договоренностей от некоторых партнеров", – отмечает Андрусив.

Он убежден, что если бы все страны выполняли свои обязательства, то сегодня Украина говорила бы об эффективных контрнаступлениях своей армии.