ВОЙНА В Украине В Украине освободили от мобилизации еще одну категорию мужчин

2022-06-15 19:30

 

Начал действовать закон №7272, по которому мобилизации не подлежат студенты и педагоги профессионально-технических училищ.

В Украине освободили от мобилизации студентов и педагогов профессионально-технических училищ: начал действовать соответствующий закон №7272.

В законе указано, что отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения, а что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, и они получают там не менее 0,75 ставки.

Напомним, президент Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин из Украины, собравшую более 27 тысяч голосов.

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