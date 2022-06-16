ВОЙНА В Украине Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО Himars, дроны и дальнобойные ракеты

2022-06-16 13:35

Министр обороны Украины Алексей Резников и коллеги сообщили новую информацию о боевых действиях и дали четкое понимание приоритетов Украины относительно потребностей, рассказал на брифинге по итогам встречи Рамштайн-3 глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщает Интерфакс - Украина, также во время встречи прошли переговоры о том, как усилить кратко- и среднесрочные меры поддержки Украины. Остин поблагодарил Германию, заявившую о предоставлении Украине РСЗО и боеприпасов к ним, а также Словакию за поставки ракет и боеприпасов, за новые артиллерийские системы - Канаду, Польшу и Нидерланды.

По словам министра обороны США, Украина нуждается в оружии дальнего действия, броне и средствах береговой обороны.

"Министр Резников и я были в тесном контакте по поводу изменений на поле боя. И мы работаем в ногу, чтобы удовлетворить запрос Украины на новые возможности, особенно ее потребность в дальнем огне, броне и береговой обороне. Чтобы помочь Украине защититься, Соединенные Штаты предоставили ей гаубицы, Джавелины, огромное количество боеприпасов, БПЛА, вертолеты Mи-17, радары противодействия артиллерии, тактические машины и средства радиоэлектронного подавления", - сказал Остин.

По его словам, США вместе с партнерами также обучают украинских военных новым возможностям.

"И мы привержены сделать даже больше. Мы предоставляем защитникам Украины реактивные системы залпового огня Himars, и это значительно увеличит возможности Украины, особенно вместе с предоставлением дополнительных ракетных систем по стандартам НАТО от Великобритании и других наших союзников",- подчеркнул Остин.

Он рассказал, что с Германией и Великобританией (США) прорабатывают возможности Украины по ракетам дальнего действия, и подчеркнул участие во встрече трех новых государств: Эквадора, Грузии, Молдовы.

Остин поблагодарил Германию, заявившую о предоставлении Украине 3 РСЗО и боеприпасов к ним, а также Словакию за поставки ракет и боеприпасов, за новые артиллерийские системы - Канаду, Польшу и Нидерланды. Остин рассказал, что с Германией и Великобританией (США) прорабатывают возможности Украины по ракетам дальнего действия, и подчеркнул участие во встрече трех новых государств: Эквадора, Грузии, Молдовы.

"Это напоминание нам, что агрессия рф изменила и поляризовала мир", - считает он.

Украина получит новые РСЗО, дроны и боеприпасы от США в августе, также заявил Остин.

По его словам, пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине в размере 700 млн долларов США, который является дополнительным к ленд-лизу и который недавно подписал президент Джо Байден, будет включать 12 дронов, 18 РСЗО и 30 тысяч единиц боеприпасов к ним, а также новую составляющую – Harpoon - и 650 млн. долларов США для поддержки Украины.