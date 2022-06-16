ВОЙНА В Украине Резников: Украина получит необходимое для победы оружие

2022-06-16 16:30

Глава Минобороны заявил, что видит реальный прогресс в сотрудничестве с европейскими союзниками.

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с немецкими и датскими коллегами на рабочем завтраке после встречи в Рамштайне. Об этом глава Минобороны сообщил в своем Twitter в четверг, 16 июня.

"Сегодня рабочий завтрак с добрыми друзьями - министрами обороны Кристине Ламбрехт и Кайсой Оллонгрен. Высоко ценю участие Германии и Дании во встрече формата Рамштайн. Я вижу реальный прогресс в нашем сотрудничестве и верю, что мы скоро увидим плоды. Украина получит то, что нужно для победы", - написал Алексей Резников.

Он проиллюстрировал сообщение фотографией с министрами обороны Дании и Германии, которым презентовал по футболке, на которой изображен лев, держащий установку ПТРК и надпись "From Ukraine with NLAW" - "Из Украины с NLAW" (игра слов: название ПТРК NLAW созвучно слову "Love" - "любовь", - ред.).