ВОЙНА В Украине В Минобороны назвали самое опасное оружие руССких оккупантов

2022-06-17 17:32

На роССии есть много оружия, которое способно бить в самые дальние уголки Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"По данным разведки, наибольшую угрозу представляют Искандер, крылатые ракеты Х-101, Х-555, крылатые ракеты морского базирования комплекса Калибр, которые могут наносить удары на большие расстояния", - заявила Маляр.

Ранее Анна Маляр сообщила, что пока западные партнеры передали Украине около 10% вооружений, запрошенных для противодействия орде рашистов.