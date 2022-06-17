ВОЙНА В Украине В Минобороны назвали самое опасное оружие руССких оккупантов

2022-06-17 17:32

На роССии есть много оружия, которое способно бить в самые дальние уголки Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"По данным разведки, наибольшую угрозу представляют Искандер, крылатые ракеты Х-101, Х-555, крылатые ракеты морского базирования комплекса Калибр, которые могут наносить удары на большие расстояния", - заявила Маляр.

Ранее Анна Маляр сообщила, что пока западные партнеры передали Украине около 10% вооружений, запрошенных для противодействия орде рашистов.

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Передача Украине новейших систем HIMARS является только началом - Пентагон 2022-06-17 14:29
НАТО готовит план перевода украинской армии на современное вооружение Альянса 2022-06-17 13:31