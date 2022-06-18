ВОЙНА В Украине Учеба украинцев за границей: разрешен ли военнообязанным выезд из страны

2022-06-18 13:30

Военнообязанные украинцы, желающие учиться за границей, не будут подлежать призыву во время мобилизации.

Об этом сообщают юристы.

Это прописано в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ей, во время мобилизации не будут подлежать соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования (студенты, слушатели). Также в статье не упоминается страна обучения.

Таким образом, необходимо поступить в высшее учебное заведение, а основания для поступления и детали можно узнать в выбранном ВУЗе.

Для того чтобы подтвердить факт обучения за границей, нужно иметь документы, подтверждающие зачисление или обучение за границей (дневная или дуальная форма получения образования). Не выпустят за границу без наличия:

1) студенческого билета;

2) справки из учебного заведения;

3) вызова на обучение, документа с подтверждением права на временное проживание в стране из-за обучения.

Заверенные оригиналы нужно передать в Украину, а затем должны быть переведены на украинский с нотариальным удостоверением перевода. В случае если документ не будет иметь апостиля, а будет только нотариально удостоверенный перевод - военкомат может его не принять.

Документы следует предоставить в терцентр комплектации и соцподдержки (военкомат) по месту приписки/нахождения.

После чего военкомат выдаст справку об отсрочке (где будет указано о разрешении на выезд за границу), поставит штамп об отсрочке в военно-учетном документе.

"...для пересечения границы необходимо иметь отсрочку от призыва (ее можно оформить в военкомате по месту приписки или пребывания на основании документов из ВУЗа, где Вы учитесь), разрешение (справку) на пересечение границы от руководителя соответствующего военкомата по месту приписки, документы , подтверждающие обучение в иностранном ВУЗе (студенческий билет или студенческая виза; переведенные и нотариально заверенные документы обучения лица в зарубежном вузе), военно-учетный документ с отметкой об отсрочке от призыва по мобилизации", - говорят специалисты.