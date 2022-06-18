ВОЙНА В Украине Резников назвал три этапа деоккупации Украины

2022-06-18 16:30

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах двухдневного визита в Брюссель, где состоялось третье заседание контактно группы по вопросам обороны Украины – "Рамштайн-3".

Об этом он написал в своем Facebook.

"Имел честь представлять наше государство на третьем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", созданном по инициативе США. Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже сейчас. Все будет позже", - сообщил он.

Резников отметил, что также принял участие во встрече министров обороны стран НАТО, а также провел около 10 двусторонних встреч с главами оборонных ведомств разных стран.

"Важно, что впервые эта встреча прошла с четырьмя странами-не членами Альянса: среди приглашенных гостей – Украина, Грузия, Швеция и Финляндия. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы членства Швеции и Финляндии в НАТО. Также имел возможность обсудить с партнерами "НАТО де-факто". Рад, что коллеги подтвердили, что Украина – де-факто уже член этой семьи", - написал министр обороны Украины.

Резников отметил, что все участники встреч выразили поддержку Украине и понимают, что борьба идет не только за Украину, но и за Европу. Также он выразил благодарность министру обороны США Ллойду Остину ІІІ, который стал инициаторам создания формата "Рамштайн", к которому присоединилось уже около 50 стран.

Также министр обороны Украины провел встречи с коллегами из Великобритании Беном Уоллесом и Турции Хулуси Акаром. Состоялись переговоры с министром обороны Канады Анитой Ананд, министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, министром обороны Норвегии Бьорном Арилдом Грамом, министром обороны Италии Лоренцо Гуэрени.

"Отдельная благодарность нашему близкому другу, соседу и великому партнеру – Польше. Народу и лично Мариушу Блащаку за существующую поддержку, дружеское плечо и за новые важные решения для Украины", - написал Резников, отметив, что об этих решениях расскажет чуть позже.

Министр обороны Украины отметил, что в Брюсселе очередной раз подчеркнул, что сейчас нужно как можно быстрее остановить рашистов, ведь они уничтожают все на захваченных территориях, а для этого нашей стране нужно оружие – артиллерия, танки, бронетехника ПВО и др. Это первый этап деоккупации Украины.

Главной задачей на нынешнем, втором этапе он назвал выход Украины на линии разграничения по состоянию до 24 февраля.

"Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах. Использовать оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий Украина не собирается. Мы не россия. И наши партнеры понимают это. Нам не нужно чужого. Мы защищаем свою жизнь наших людей, наши земли. Мы освобождаем свободную Украину от российского нашествия. От убийц, мародеров и насильников", - добавил он.

Кроме того, Резников в Брюсселе провел "очень предметные и откровенные разговоры" с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Европарламента Робертой Мецолой, ведь европейская и евроатлантическая интеграция являются постоянными и неизменными курсами Украины.

"Украина уже доказала, что он может быть надежным щитом Европы на востоке. Всестороннее сотрудничество с нашим государством открывает новые возможности для европейского сообщества. Именно поэтому восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира", - написал он.