ВОЙНА В Украине Украина вводит визы для россиян: названа дата

2022-06-18 21:30

 

Украина вводит визовый режим для граждан РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», - заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией».

«В связи с запланированным решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», - предупредил Зеленский.

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ВОЙНА В Украине

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