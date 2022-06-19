ВОЙНА В Украине Зеленского с начала войны пять раз пытались убить, - Данилов

2022-06-19 20:30

 

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, было совершено пять попыток убить президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Globe and Mail.

По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

При этом Данилов не раскрыл подробностей покушений.

Как сообщалось, буквально недавно полицейские предотвратили теракт, который затевался против руководства страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предупреждали о возможной гибели. Иностранные лидеры предлагали ему уехать из страны.

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