ВОЙНА В Украине Будет эффективно "съедать" колонны россиян: Польша передала Украине самоходные гаубицы "Krab"

2022-06-19 17:30

Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение – самоходные гаубицы AHS Krab. Об этом сообщили в оперативном командовании “Восток”.

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“Польский „Краб“ эффективно будет „съедать“ колонны россиян! В рамках международной военной помощи дружественная Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение — САУ AHS Krab”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОК “Восток” обнародовали основные факты о польской самоходной гаубице:

· время приведения из походного положения в боевое — примерно 30 секунд;

· главное огневое средство — 155-мм пушка с длиной ствола 52 калибры;

· максимальная дальность стрельбы — 40 км.

“Спасибо Польше за поддержку и помощь! Вместе победим!”, — добавили в командовании.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что для фронта на придачу к уже используемому вооружению готовы польские САУ “Краб”, в целом на сегодня запрос от Вооруженных сил Украины по 155-миллиметровой артиллерии выполнен на 90%.