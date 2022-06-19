ВОЙНА В Украине Украина далека от окончания войны, ситуация на передовой сложная – Данилов

2022-06-19 18:30

 

Украина далека от окончания войны, которую начала россия. У противника очень большие ресурсы. Об этом рассказал Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail.

Цитата

“Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели”, — сказал Данилов.

Детали

По его словам, у армии рф преимущество в артиллерии и тяжелой технике.

“Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы наносим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца”, — отметил Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что объединение мира вокруг Украины ускорит процесс окончания полномасштабной войны, которую начала россия.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленского с начала войны пять раз пытались убить, - Данилов

2022-06-19 20:30

Украина вводит визы для россиян: названа дата

2022-06-18 21:30

Украина стала еще ближе к вступлению в ЕС: обнародован полный перечень жестких требований

2022-06-18 19:30

В Минобороны назвали самое опасное оружие руССких оккупантов

2022-06-17 17:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Пентагон рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных РСЗО Himars - СМ

2022-06-19 22:30

Из-за массовых потерь: в генштабе рф вновь прошла смена кадров

2022-06-19 21:30

Зеленского с начала войны пять раз пытались убить, - Данилов

2022-06-19 20:30

видео В Донецкой области сбили вражеский Су-25: показали видео с пилотом

2022-06-19 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Пентагон рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных РСЗО Himars - СМ 2022-06-19 22:30
Из-за массовых потерь: в генштабе рф вновь прошла смена кадров 2022-06-19 21:30
Зеленского с начала войны пять раз пытались убить, - Данилов 2022-06-19 20:30
видео В Донецкой области сбили вражеский Су-25: показали видео с пилотом 2022-06-19 19:30