ВОЙНА В Украине видео В Донецкой области сбили вражеский Су-25: показали видео с пилотом

2022-06-19 19:30

В Донецкой области украинские военные сбили российский самолет Су-25, пилот, который успел катапультироваться, в руках украинских защитников. Об этом сообщает 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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«Мы снова в Донецкой области. И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но одного уже меньше. Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Ударился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо», – говорится в сообщении.

Детали

Позже в бригаде сообщили, что пилот сбитого самолета в руках украинских защитников.

«А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБ. им Черных Запорожцев. Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться. Мужчина жив, имеет травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ», - отмечается в сообщении.