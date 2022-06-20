ВОЙНА В Украине К войне не готовы: британская разведка объяснила провалы роССийской авиации

2022-06-20 20:00

На протяжении широкомасштабного вторжения россии в Украину ВКС рф проявили куда более низкую результативность, чем ожидалось. Войска рф не могут добиться полного преимущества в воздухе в Украине.

Об этом сообщает в своем Тwitter Министерство обороны Великобритании.

Российские воздушные атаки в большинстве своем проходят на Донбассе, а в тыл украинцев самолеты рф опасаются лететь.

«Войска рф не могут добиться полного преимущества в воздухе и редко проникают глубоко в тыл украинцев. Некоторые основные причины таких трудностей перекликаются с проблемами сухопутных войск рф. На протяжении многих лет большая часть боевой подготовки в рф, вероятнее всего, была составлена по жесткому сценарию и рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на чиновников», — отметили британцы.

В минобороны Великобритании заявили, что, несмотря на наличие у рф большого количества воздушных судов, у нее нет большого количества квалифицированных пилотов, которые могли бы соответствовать западным стандартам.

«Хотя россия располагает внушительным парком более или менее современных и боеспособных самолетов, ВКС рф оказались неспособны развить необходимые для современной войны навыки. В связи с этим, сухопутные войска рф истощаются быстрее, чем предполагалось. Россия вынуждена в больших объемах применять крылатые ракеты, что привело к быстрому исчерпыванию запасов», — заключают в Министерстве обороны.