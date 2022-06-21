ВОЙНА В Украине МИД Украины поддержал решение Литвы перекрыть транзит товаров в Калининградскую область рф

2022-06-21 15:37

москва сама виновата в последствиях, которые были спровоцированы вторжением роССии на территорию Украины.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулба в Twitter, реагируя на ограничение транзита орков в Калининградскую область.

Украина приветствует решение Литвы о прекращении транзита российских товаров в Калининградскую область.

"россия не имеет права угрожать Литве. москва сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы высоко ценим принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", – заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Литва заблокировала транзит около половины товаров по железной дороге в Калининградскую область .

Ну и конечно же, стоит напомнить, Кенингсберг - это Германия!

 

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