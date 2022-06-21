москва сама виновата в последствиях, которые были спровоцированы вторжением роССии на территорию Украины.
Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулба в Twitter, реагируя на ограничение транзита орков в Калининградскую область.
Украина приветствует решение Литвы о прекращении транзита российских товаров в Калининградскую область.
"россия не имеет права угрожать Литве. москва сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы высоко ценим принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", – заявил Кулеба.
Ранее сообщалось, что Литва заблокировала транзит около половины товаров по железной дороге в Калининградскую область .
Ну и конечно же, стоит напомнить, Кенингсберг - это Германия!