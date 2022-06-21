ВОЙНА В Украине путин едет в беларусь "дожимать" лукашенко: эксперт объяснил цель кровавого диктатора

2022-06-21 18:30

 

Президент РФ Путин едет к самопровозглашённому главе Белоруссии "дожимать" его для того, чтобы он вступил в войну против Украины.

Связано это с тем, что армия России выдохлась.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, цель Путина – привлечь Беларусь к войне с Украиной и открыть второй фронт, который возьмет на себя часть украинской армии.

“Путин едет “дожимать” Лукашенко. Дело в том, что РФ выдыхается. И мы видим, как бы нам даже не было тяжело на Луганском направлении, но того наступательного потенциала, который был еще в мае, а тем более в апреле – уже нет. Оперативного резерва нет, нужно время для его создания. И Путину крайне необходимо, чтобы Беларусь открыла второй фронт: начала боевые действия, начала связывать часть сил украинской армии на северо-востоке и оттягивать наши войска от восточных и других направлений”, — рассказал Олег Жданов.

Он также добавил, что в случае, если Путин все-таки дожмет Лукашенко, в течение месяца армия Беларуси может начать активные боевые действия. Но для самопровозглашенного президента Беларуси война с Украиной рискована, потому что для украинских военных это не будет неожиданно.

“Мы будем видеть какие-либо мероприятия по подготовке наступления. И мы не дадим уже зайти им колоннами, как это было с Россией – отпор они получат еще на границе. В то же время Лукашенко предпринял активные действия по поиску путей отступления. Он ищет на Западе доверенное лицо. Беларусь также готова допустить на свою территорию иностранных наблюдателей – это очень показательный жест, что Лукашенко ищет поддержки”, – подчеркнул военный эксперт.

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