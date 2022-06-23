Разведка Великобритании обнародовала обновленную карту боевых действий в Украине. Самые тяжелые сражения украинских защитников против российских оккупантов идут на востоке.
Карта появилась в четверг, 23 июня, на странице министерства обороны Британии в Twitter. Войска РФ продолжают наступление в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
В этих регионах действует четыре группировки оккупантов: восточная, южная, центральная и западная.
Воины ВСУ же имеют успех на юге Украины. Контрнаступление идет в направлении Херсона.