ВОЙНА В Украине Оккупанты захватили два населенных пункта возле Лисичанска и Северодонецка - Генштаб

2022-06-23 18:30

 

Россияне пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск

Российские оккупанты захватили еще два населенных пункта на Луганщине. Враг взял Лоскутовку и Рай-Александровку, которые находятся возле Лисичанска и Северодонецка. Кроме этого, рашисты не оставляют планов взять под свой контроль трассу Лисичанск-Бахмут.

Об этом говорится в новом сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На Донецком направлении враг сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Северодонецком. Кроме этого, оккупант продолжает ведение наступательных действий с целью окружения военных Украины в районе Лисичанска.

"На Северодонецком направлении противник овладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведет штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротине. Осуществляет подготовительные мероприятия к форсированию реки Северский Донец", - говорится в сообщении Генштаба.

На Бахмутском направлении враг ведет наступательные действия в направлениях Золотого и Волчеяровки. Рашисты хотят овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.

"Для усиления группировки в указанном направлении, в район населенного пункта Новотошківське, враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа", - добавили в Генштабе.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг активных действий не вел. Однако там враг продолжает обстрелы, для того, чтобы сковать возможности украинских военных.

 

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