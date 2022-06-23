ВОЙНА В Украине видео Охота продолжается: партизаны Херсона пригрозили оккупантам и предателям расправой

2022-06-23 20:00

 

Херсон всегда был, есть и будет украинским, отметил один из партизан на опубликованном ролике.

Херсонские партизаны пригрозили российским оккупантам и местным коллаборантам расправой.

В сети появилось видео, на котором один из партизан передал пламенный "привет" захватчикам и тем, кто из местных переметнулся на сторону России.

"Херсонские партизаны продолжают охоту на раш*стов", – заявил он на опубликованном ролике.

Далее партизан перечислил места скопления оккупантов в Херсоне, которые необходимо "сжечь":

"Улица Кольцова, 1 третий и четвертый этажи, ресторан "Алькапоне" второй этаж. Именно на этом этаже находится офицерский состав свиней из армии РФ. Так называемая военная комендатура раш*стов находится на улице Филиппа Орлика, 15. Ее нужно сжечь, как и остальные места скопления. Не сомневайтесь, наши действия будут незамедлительными".

Отдельно партизан обратился к херсонским предателям Кириллу Стремоусову и Владимиру Сальдо:

"Вы – следующие. Ваши друзья из Энергодара и Чернобаевки уже понимают, что мы готовы на все. Просим вас оставаться в Херсоне и принять смерть, а не спрятать голову в песок".

"Украинцы, просим вас набраться немного терпения. Херсон был и будет украинским! Слава Украине!" – добавил партизан.

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