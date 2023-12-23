Политика В рф пригрозили США из-за возможной конфискации замороженных активов

2023-12-23 08:30

 

Россия готова разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон решит конфисковать российские активы или сделает ставку на военную эскалацию в Украине, заявил замглавы МИДа РФ Сергей Рябков.

"Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством", - подчеркнул Рябков в интервью российскому "Интерфаксу".

По его словам, дипломатические отношения - это "не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все берегут". Однако "инициативно идти на их слом" Москва не собирается, поскольку США и Россия играют "центральную роль" в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности, отметил Рябков.

Возможность конфискации замороженных российских активов

Заявление замглавы МИДа РФ прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена, столкнувшись с проблемами по вопросу выделения помощи Киеву в Конгрессе, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной помощи Украине.

Соответствующие переговоры с властями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии в последнее время ускорились, потому что в США хотят разработать стратегию к 24 февраля 2024 года - второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Речь идет о примерно 300 миллиардах долларов российских активов.

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