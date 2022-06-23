ВОЙНА В Украине Джонсон назвал сроки контрнаступления Украины

2022-06-23 21:30

 

Премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что наступление российских войск в Украине существенно замедлится в ближайшие месяцы.

Он подчеркнул, что вважно поддержать оружием дальнейшее контрнаступление украинских войск.

"Наша военная разведка считает, что темпы наступления российской армии в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку войска исчерпают свои ресурсы", - заявил британский премьер.

Он также отметил, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет продвижения вперед из-за иссякнувших ресурсов. Именно в тот момент важно помочь украинцам изменить динамику боевых действий.

"В такой мере, в какой украинцы способны начать контрнаступление, его следует поддержать. Оружием, которое они требуют от нас", - добавил Джонсон.

subscriber subscriber

Еще по теме

С вещами на выход! В Украине уже под запретом 10 пророССийских партий, на очереди еще семь

2022-06-22 15:38

Все страны ЕС поддерживают статус кандидата для Украины, - Стефанишина

2022-06-20 19:30

Дезертирство руССких солдат и офицеров приобрело массовый характер, - британская разведка

2022-06-20 15:37

Как Запад должен помочь Украине выстоять против роССии: Джонсон назвал 4 пункта

2022-06-19 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам рассказали, в каких случаях могут приостановить выплату пенсий

2022-06-23 22:00

Джонсон назвал сроки контрнаступления Украины

2022-06-23 21:30

Как раньше, уже не будет: Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны

2022-06-23 21:00

Оккупанты направили все резервы на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка – Гайдай

2022-06-23 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам рассказали, в каких случаях могут приостановить выплату пенсий 2022-06-23 22:00
Джонсон назвал сроки контрнаступления Украины 2022-06-23 21:30
Как раньше, уже не будет: Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны 2022-06-23 21:00
Оккупанты направили все резервы на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка – Гайдай 2022-06-23 20:30