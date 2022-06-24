ВОЙНА В Украине "Каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!", – Валерий Залужный

2022-06-24 08:26

Украинские войска пока вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи, и позиции из-за огневого преимущества на стороне рашистов. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в Telegram.

"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!", – написал Залужный.

Напомним, войска рф захватили 85% Северодонецка и, вероятнее всего, контролируют населенные пункты возле Лисичанска (Подлесное, Мирная Долина). Об этом заявили аналитики War Mapper.