ВОЙНА В Украине Оккупанты перешли в позиционную оборону почти на всей линии фронта, - разведка

2023-04-25 09:24

Оккупанты перешли в позиционную оборону, и единственные места на фронте, где проходят их попытки наступления, - это Бахмут и Авдеевка, также продолжаются локальные боевые действия в городе Марьинка. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Буданова, и в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте – просто попытка стереть населенный пункт с лица земли.

Глава ГУР отметил, что Бахмут – это единственное место для россиян, где они огромными потерями имеют определенный тактический успех.

"И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболванному" обществу нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается. Кроме того, туда добавляется то, что в свое время Пригожин заявил, что он Бахмут возьмет. Он бы уже и рад спетлять из того, но не может. То есть здесь просто все сошлось", - рассказал Буданов.

Он также добавил, что большой угрозы захвата Угледара нет.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время

2023-04-24 20:46

Украина приближается к знаковой битве, она будет весной – Буданов

2023-04-24 16:45

Эксперт о боях за Бахмут: ВСУ столкнулись с проблемой, идут жестокие бои за "трассу жизни"

2023-04-23 14:23

"Вагнеровцы" захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города - ISW

2023-04-22 08:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Військовозобов'язаним українцям не заборонять вступати до університетів

2023-04-25 10:26

Оккупанты перешли в позиционную оборону почти на всей линии фронта, - разведка

2023-04-25 09:24

"Оружие - единственный понятный для рф аргумент" - Алексей Данилов прокомментировал призывы к переговорам

2023-04-25 08:25

Украинцам готовят проверки пенсий: кто может лишиться выплат

2023-04-24 23:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Військовозобов'язаним українцям не заборонять вступати до університетів 2023-04-25 10:26
Оккупанты перешли в позиционную оборону почти на всей линии фронта, - разведка 2023-04-25 09:24
"Оружие - единственный понятный для рф аргумент" - Алексей Данилов прокомментировал призывы к переговорам 2023-04-25 08:25
Украинцам готовят проверки пенсий: кто может лишиться выплат 2023-04-24 23:15