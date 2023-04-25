ВОЙНА В Украине Оккупанты перешли в позиционную оборону почти на всей линии фронта, - разведка

2023-04-25 09:24

Оккупанты перешли в позиционную оборону, и единственные места на фронте, где проходят их попытки наступления, - это Бахмут и Авдеевка, также продолжаются локальные боевые действия в городе Марьинка. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Буданова, и в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте – просто попытка стереть населенный пункт с лица земли.

Глава ГУР отметил, что Бахмут – это единственное место для россиян, где они огромными потерями имеют определенный тактический успех.

"И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболванному" обществу нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается. Кроме того, туда добавляется то, что в свое время Пригожин заявил, что он Бахмут возьмет. Он бы уже и рад спетлять из того, но не может. То есть здесь просто все сошлось", - рассказал Буданов.

Он также добавил, что большой угрозы захвата Угледара нет.