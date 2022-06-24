ВОЙНА В Украине Украина создают мощную речную флотилию - первый дивизион уже сформирован

2022-06-24 11:35

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины создают речную флотилию на Днепре и первый дивизион будущей речной флотилии уже сформирован на севере Украины, сообщает АрмияInform. 

Как рассказал командующий ВМС вицеадмирал Алексей Неежпапа, сформированный дивизион находится в ведении Сил обороны Киева для обеспечения поддержки сил в приречных операционных районах, действующих у Днепра.

"О важности военного речного флота свидетельствует соседство с Беларусью, которая имеет речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота. Поэтому укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом", - сказал командующий ВМС.

Неежпапа сообщил, что формирование речного дивизиона началось в марте и с тех пор военным удалось решить многие проблемы. В частности, речь идет о кораблях, которые должны быть включены в состав дивизиона и его дооборудования на военный лад.

Командующий ВМС ВСУ отметил, что нет специфических военных речных катеров - часть речного флота Украины передали в управление военных. По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат ВМС Украины. Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках.

Не забывают в ВМС и о Дунае и Бугско-Днепровско-лиманском канале, где продолжаются ожесточенные морские бои. Там пустили в действие многие маломерные катера как россиян, так и ВМС ВС Украины.

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