ВОЙНА В Украине роССийские оккупанты наносят ракетные удары по Украине с территории Беларуси - Генштаб

2022-06-25 08:30

Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонительных позиций в приграничных районах Брянской области.

Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины. На Волынском и Полесском направлениях ситуация относительно деятельности Вооруженных сил Республики Беларусь существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны", - говорится в сообщении.

На Северском направлении, для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачие на Сумщине. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонительных позиций в приграничных районах Брянской области.

Следует отметить, что 25 июня с территории Беларуси российская авиация нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы слышали в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

"Вероятно, вылеты бомбардировщиков были с территории РФ, поэтому о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) мы не имели информации. Схема ранее была такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ", – сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн.