ВОЙНА В Украине Резников рассказал о новых поставках оружия

2022-06-25 12:30

Захватчики обладают огромными военными ресурсами. Противодействовать этому можно только с помощью высокоточного оружия, считает глава Минобороны.

Дееспособность украинского фронта усилится на Черном море противокорабельными системами, которые уже есть, и еще будут дополнительные. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Freedom.

"Будет больше систем MLRS и, соответственно, к ним ракеты с соответствующей точностью поражения и дальностью действия. Главное, что мы продемонстрируем нашим партнерам, что мы умеем применять эту доктрину", - отметил Резников.

Министр добавил, что Минобороны продолжает обсуждать с партнерами необходимость в поставках танков и самолетов. Он подчеркнул, что пока политическое решение о предоставлении такой техники не принято.

"Поддержка от других стран - очень важная и критическая. Именно благодаря этому ресурсу Украина победит", - отметил Алексей Резников.

При этом, глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что в ноябре 2021 года в США ему заявляли о невозможности получения Украиной американских "Стингеров". Поэтому сейчас у министра есть оптимизм по поводу предоставления Украине танков и самолетов.

"Конечно, есть вещи, которые принципиально пока еще не решены. Но мы продолжаем убеждать партнеров, что нам это необходимо" - сказал Резников.

В то же время, Резников отметил, что Украина получает беспрецедентное количество помощи.

"Приблизительно 5 миллиардов - это общая сумма помощи, в которую входит много разных вещей, которые мы используем. Если сравнить с 2021 годом, то весь объем помощи составлял 300 - 500 миллионов долларов. А за этот год уже 5 миллиардов долларов и это только Соединенные Штаты Америки", - отметил министр.

Он добавил, что Канада, например, приняла решение о 500 миллионах. Затем снова 500 миллионов. Есть страны, которые готовы платить деньгами за оружие для Украины, потому что у них нет этого на складах.

"Многие вещи, которые получаем, нам предоставляют вооруженные силы из складов, требующих расконсервации. Они не могут пойти сразу в бой. Кроме этого, нужно научить украинских военных, профинансировать инструкторов. Даже просто привезти вооружение через океан и заплатить за грузовой самолет, который использует топливо - сотни тысяч долларов", - подчеркнул министр.

Резников добавил, что за последние полтора месяца Украина получила около 200 стволов 155 калибра.



"И это уже мощно меняет картину боя, потому что, они очень точные, очень эффективные и наши артиллеристы их очень умело используют", - рассказал он.

Он также отметил, что захватчики обладают огромными ресурсами.

"Россияне используют до тысячи снарядов в час, пытаясь прижать психологическое состояние наших бравых военнослужащих, отдающих все, чтобы защитить нашу свободу. Россияне на сегодняшний день имеют безлимитный ресурс, а против него можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода применения", - заявил Резников.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным напомнил, что американское оружие по ленд-лизу в Украину еще не поступало.

“Напомню, еще не заработал ленд-лиз. Он заработает только с 1 октября с начала нового финансового года. В настоящее время оружие передается только по распоряжению президента США. Но соответственно, когда он заработает, будет вообще весело”, - сказал Алексей Арестович.

Также в Минобороны США сообщили, что все обещанные Соединенными Штатами реактивные системы залпового огня HIMARS будут в Украине до середины июля, пишет Радио Свобода.

Там отметили, что первая партия из четырех HIMARS находится в Украине.

"Я не могу комментировать конкретно, где они, но в Украине. Поэтому украинские вооруженные силы имеют возможность использовать HIMARS в бою. Их обслуживает обученный экипаж, который прошел обучение как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения технического обслуживания и поддержки", - сказала представитель Минобороны США.

Она не назвала точные сроки поставок РСЗО в Украину, однако отметила, что это произойдет в скором времени.

"И сейчас у нас еще одна группа проходит обучение, чтобы иметь возможность использовать ту вторую партию HIMARS, о которой мы объявили вчера. У меня нет точной даты относительно того, когда поступит вторая партия. Но мы говорим о коротком сроке. До середины июля все эти возможности будут в Украине", - добавила она.

HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что это поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у РФ.