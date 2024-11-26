ВОЙНА В Украине В Украине количество преступлений с применением оружия выросло в 42 раза

2024-11-26 14:31

В Украине количество преступлений с применением оружия за три года войны выросло в 42 раза. Об этом замминистра внутренних дел Леонид Тимченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Так, если в 2021 году их было всего 273, то в этом году этот показатель превысил 11 тысяч.

Количество уголовных правонарушений в Украине, совершенных с применением оружия и боеприпасов, на третьем году полномасштабного вторжения РФ увеличилось в 42 раза против довоенного 2021 года.

"В 2021 году было зарегистрировано 273 таких преступления, в 2022 году количество этих преступлений увеличилось более чем в 4,6 раза - 1 267, в 2023 году эта цифра составила 11 186", - отметил Тимченко.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день за неполный 2024 год уже зарегистрировано 11 489 таких преступлений.

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