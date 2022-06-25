ВОЙНА В Украине ВСУ наносят сокрушительный удар по оккупантам на всех направлениях: сводка Генштаба на утро 25 июня

2022-06-25 14:30

Подразделения Вооруженных сил Украины наносят сокрушительные удары по ВС РФ по всем направлениям фронта, а на оккупированных территориях усиливается партизанское движение.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, однако сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси. На Сиверском направлении ВС РФ сконцентрировали до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. За прошедшие сутки из артиллерии оккупанты обстреливали Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи на Сумщине.

На Харьковском направлении были совершены артиллерийские обстрелы Харькова и Вялевского водохранилища. Вблизи пункта Уды украинская армия отразила вражеский штурм, а в районе Яворского зафиксирован авиаудар.

На Славянском направлении захватчики готовятся к возобновлению наступления в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина, а на участке фронта Долгенькое - Мазановка враг совершает штурмовые действия. Позиции ВСУ были обстреляны в районе Новой Дмитровки, Хрестища, Дибровного и Богородичного.

На Краматорском направлении из минометов и РСЗО оккупанты вели огонь по Райгородку и Стародубовке. На Северодонецком направлении ВС РФ из ствольной артиллерии били по Лисичанску, Спорному и Волчеяровке. Оккупанты также пытались блокировать южную часть Лисичанска. Штурмовые действия с целью вытеснения подразделений ВСУ захватчики вели в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

Наступление вражеской пехоты на участке фронта Владимировка - Покровское было отражено на Бахмутском направлении. Продолжаются боевые действия в направлении Пилипчатино – Покровское, а вблизи Рот и Вершины оккупанты продвинулись на один километр.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях захватчики пытаются удержать занятые ранее рубежи, а на Запорожском – ведут оборону. Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка, а также вел активные боевые действия вблизи Каменки и Васильевки, однако из-за потерь был вынужден отступить.

На Южнобужском направлении ВС РФ ведут разведку и пытаются возобновить контроль над участком фронта Потемкино – Высокополье Херсонской области. Вблизи населенного пункта Староселье работали российские БПЛА.

В Генштабе отмечают, что, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, подразделения ВСУ наносят сокрушительные удары по ВС РФ по всех направлениях фронта, а на временно неподконтрольных Киеву территориях усиливается партизанское движение.