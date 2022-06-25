ВОЙНА В Украине В Киеве обвалились цены на жилье в новостройках

2022-06-25 19:30

 

Основатель M4U Владимир Даниленко сообщил, что цены на жилье в новостройках Киева в июне по сравнению с маем снизились – с 52 ,272 грн./кв. м до 46 905 грн./кв. м.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

Даниленко отметил, что в июне возобновилась продажа более дешевых объектов, что и стало причиной снижения средней цены.

Несмотря на это по сравнению с январскими ценами нынешние на 4,2% выше. Отметим, что в мае по сравнению с январем цена была выше на 16,2%.

В то же время в середине мая в продаже было только 22% от объема выставленных на продажу квартир – 48 жилых комплексов. В июне продажа возобновилась уже в 123 ЖК, то есть 55% от объема января. Наибольшее количество квартир продается в Голосеевском (21), Шевченковском (19) и Печерском (15) районах.

"Пока девелоперы работают с остатками материалов, которые закупили до начала военных действий", - сообщил Даниленко.

Эксперт добавил, что сейчас вполне возможны существенные скидки на жилье, ведь не все отслеживают актуальную себестоимость строительства жилья.

 

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