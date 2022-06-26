В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.
В результате утренней атаки на Киев ракета попала в девятиэтажный дом. В Шевченковском районе, есть пострадавшие.
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре в многоэтажке поступило в 06:29.
В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Огонь охватил общую площадь 300 кв. м
Проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.
Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской. Район метро Лукьяновка.
"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артем", - заявил он.