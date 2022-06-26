ВОЙНА В Украине Удар по Киеву: ракета попала в девятиэтажку

2022-06-26 09:30

 

В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

В результате утренней атаки на Киев ракета попала в девятиэтажный дом. В Шевченковском районе, есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре в многоэтажке поступило в 06:29.

В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Огонь охватил общую площадь 300 кв. м

Проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской. Район метро Лукьяновка.

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артем", - заявил он.

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