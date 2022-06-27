Политика Лидеры стран Большой семерки приняли решение бессрочно оказывать поддержку Украине

2022-06-27 14:31

Лидеры стран Большой семерки в итоговом заявлении саммита хотят объявить о своем обязательстве оказывать бессрочную поддержку Украине для ее защиты против роССийской агрессии, пишет Bloomberg, ознакомившийся с проектом заявления.

"Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и будем на стороне Украины столько, сколько понадобится", – говорится в документе.

Эта формулировка важна на фоне заявлений отдельных стран, в частности Германии и Франции, об открытости переговоров о прекращении огня между Украиной и путинским мордором.

Кроме того, по данным Bloomberg, лидеры Большой семерки обсуждают возможность использовать в поддержку Украины налоговые доходы.

Напомним, в Германии в воскресенье начался саммит лидеров Группы семи. На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии.

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