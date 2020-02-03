Политика Страны G7 готовят совместную стратегию борьбы с китайским коронавирусом

2020-02-04 10:11 162

Страны Большой семерки (G7) договариваются о совместном реагировании на распространение нового коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает Радио Свобода.

Шпан, отметил, что по этому вопросу запланирована телефонная конференция министров здравохранения стран G7.

"Нет смысла одной стране принимать меры, особенно, в Европе", - добавил Шпан.

Как известно, в G7 входят Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция и Япония.

Напомним, за последние сутки в Китае от коронавируса скончались 57 человек и было установлено 2 829 новых случаев заболевания. В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 96 человек, в Европе - 23, в Северной Америке - 13, в Австралии - 12, в других регионах мира - пять человек.