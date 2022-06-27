ВОЙНА В Украине роССийские войска изменили стратегию обстрелов украинских городов — что это значит

2022-06-27 20:30

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил об изменении стратегия обстрелов украинских городов оккупантами. Если ранее агрессоры выпускали не несколько ракет, то сейчас — десятки. Причем, ракеты еще советского производства.

«Россияне начинают массово обстреливать украинские города. Они изменили по существу свою стратегию обстрелов. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас это измеряется десятками… Ракеты, которыми они сейчас стреляются, это ракеты, которые разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. У них до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тыс. км/ч. Поэтому их очень тяжело сбивать», – рассказал Денисенко.

Денисенко отметил, что эти ракеты не точны и предназначались для военных боев, поэтому несут большие разрушения.

По его словам, россия не может возобновить производство «Калибров» и высокоточной техник. Но, как он подчеркнул, у Москвы «запасов старой советской техники достаточно».