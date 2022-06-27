ВОЙНА В Украине Больше оружия: США могут купить для Украины зенитно-ракетные системы NASAMS

2022-06-27 18:00

 

Американские СМИ утверждают, что США на этой неделе могут объявить о закупке в интресах Вооруженных Сил Украины усовершенствованной зенитно-ракетной системы средней и большой дальности NASAMS.

Об этом сообщает журналистка CNN Наташа Бертран.

«США планируют объявить уже на этой неделе, что они приобрели NASAMS – передовую систему противоракетной обороны «земля-воздух» – для Украины, сообщает CNN источник, знакомый с объявлением» — написала Бертран в Twitter.

NASAMS – зенитный ракетный комплекс средней дальности. Основное предназначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Прицельная дальность стрельбы комплекса составляет 30 км. ЗРК вооруженный ракетами AIM-120 AMRAAM – это управляемые ракеты с корректировкой траектории и самозахватом цели на расстоянии до 20 км.

Напомним, еще в апреле Норвегия обсуждала предоставление Украине современных систем ПВО и противокорабельных ракет. Речь шла о противокорабельной ударной ракете NSM, а также о ведущих норвежских зенитно-ракетных комплексах NASAMS.

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