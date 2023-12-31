ВОЙНА В Украине Украина в следующем году готовится производить больше оружия, - Зеленский

2023-12-31 12:30

 

Украина планирует в следующем году произвести больше вооружения, для этого правительство работает с международными партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовимся в следующем году сделать больше оружия. У нас уже есть четкий график нашей международной работы в январе. Мы работаем с нашими партнерами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство", - заявил президент Украины.

По его словам, решения, которые нарабатываются для реализации в следующем году с международными партнерами, будут сильными.

Украина наращивает производство вооружения

В последние месяцы Украина стремительно увеличивает производство собственного вооружения. Речь идет об изготовлении боеприпасов, беспилотников, бронеавтомобилей и пр.

Так, в июле бывший министр обороны Алексей Резников рассказывал о том, что на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Недавно Министерство обороны ускорило процесс передачи дронов на фронт, а украинские специалисты тем временем начали серийное производство аналогов иранских "Шахедов".

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