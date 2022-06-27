ВОЙНА В Украине НАТО может увеличить военную помощь Украине, – Reuters

2022-06-27 20:00

Лидеры НАТО пообещали увеличить помощь Украине и Литве на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины.

Такое решение будет принято на трехдневном саммите в Мадриде, сообщает Reuters.

Также сообщается, что лидеры НАТО призовут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето с заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

По словам дипломатов, лидеры НАТО надеются договориться об увеличении военной помощи Украине, увеличении совместных расходов на оборону, закреплении новой решимости противостоять военному подъему Китая и выделении дополнительных войск на защиту стран Балтии.

Кроме того, планируется призвать Турцию не препятствовать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Испания также настаивает на том, чтобы НАТО уделяло больше внимания своему южному флангу для решения проблемы миграции и боевиков в африканском регионе Сахель.

Ожидается, что в саммите примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи – это часть более широкой стратегии США по расширения западного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Германия уже заявила, что подготовит дополнительные войска для защиты Литвы, если Россия попытается захватить территорию НАТО. Ожидается, что Великобритания сделает то же самое для Эстонии, в то время как Латвия надеется, что Канада предоставит им дополнительные войска.