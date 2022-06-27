ВОЙНА В Украине Разведка Британии оценила захват Северодонецка

2022-06-27 22:30

 

Захват города - только одна из многих задач в заявленной цели РФ выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Разведка Британии оценивает захват оккупантами Северодонецка как значительное достижение. Об этом говорится в обзоре британской разведки за 26 июня.
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Вместе с тем, это только одна из многих задач в заявленной цели РФ выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

"Увлечение Россией города является значительным успехом в рамках ее уменьшенных целей войны (выхода на границы Донецкой и Луганской областей – ЕП). Это важный промышленный центр и он имеет стратегическое расположение на Северском Донце. Однако это только одна из ряда непростых задач, которые России придется выполнить для захвата всего Донбасса. Это, в том числе, наступление на Краматорск и поддержание основных цепочек поставок в Донецк", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не все украинские войска выведены из Северодонецка, оккупантов РФ в городе продолжает уничтожать спецназ.

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