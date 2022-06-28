ВОЙНА В Украине видео У Байдена подтвердили, что купили для Украины передовую систему ПВО средней и большой дальности NASAMS

2022-06-28 08:26

«США планируют объявить уже на этой неделе, что они приобрели NASAMS — передовую систему противоракетной обороны «земля-воздух» — для Украины, сообщает CNN источник, знакомый с объявлением» - заявляет журналистка CNN Наташа Бертран со ссылкой на информированные источники.

Президент Джо Байден, который в настоящее время встречается с лидерами G7 в Германии на саммите, посвященном в первую очередь Украине, недавно объявил , что США предоставят Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы", поскольку ее война с роССией продолжается.

В ответ на запросы украинских сил на этой неделе, вероятно, будет объявлено о другой военной помощи, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары. Украинские официальные лица запросили систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS, учитывая, что это оружие может поражать цели на расстоянии до 180 км, хотя украинские силы, вероятно, должны быть обучены этим системам, сказал источник. Система NASMAS та же самая, которая защищает Вашингтон, округ Колумбия, и территорию вокруг столицы страны.

NASAMS - зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Его основное предназначение - противовоздушная оборона, уничтожение воздушных целей на средних и малых высотах. Дальность стрельбы комплекса составляет 30 - 180 километров. ЗРК вооружен ракетами AIM-120 AMRAAM - это управляемые ракеты с корректировкой траектории и самозахватом цели.