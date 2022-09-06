ВОЙНА В Украине документ Пентагон заключил контракт на закупку ракетных комплексов NASAMS для Украины

2022-09-06 13:35

Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте компании.

В свою очередь в Пентагоне отметили, оплата будет производиться за счет средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.

Отметим, что это следующая партия ПВО NASAMS. Ранее США заказали для Украины еще несколько батарей ПВО NASAM, которые должны быть поставлены Украине уже в ближайшие недели.