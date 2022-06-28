ВОЙНА В Украине Стали известны факторы, которые мешают операции по быстрому освобождению Херсона

2022-06-28 11:33

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга назвала факторы, которые мешают операции по освобождению Херсона.

"К сожалению, некоторые элементы ожидания (относительно освобождения Херсона, – ред.) и очень эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходило наше продвижение. Слишком радостные сообщения и преждевременные - они очень неуместны, когда идет военная операция", - отметила она.

По словам Гуменюка, операция проходит на открытой местности и это также усложняет продвижение украинских войск.

"Степная местность очень сложная для ведения открытых боев. Кроме того, соотношение в артиллерии немного не позволяет быть такими же дальнобойными, как враг. Нужно это учитывать. Для того, чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции", - заявила представитель ОК Юг.

Гуменюк обратилась к чиновникам и публичным лица с просьбой не торопиться с высказываниями по поводу операции.