ВОЙНА В Украине На россии начали угрожать ударами по Мадриду, Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю

2022-06-29 08:24

На россии принялись угрожать ударами по Мадриду, Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю.

Роскосмос перед саммитом НАТО в Мадриде опубликовал спутниковые снимки места его проведения и "центров принятия решений", которые поддерживают Украину: Белый дом, Пентагон, Штаб-квартира НАТО и т.д.

В госкорпорации заявили, что на этом саммите "страны Запада объявят Оркостан своим злейшим врагом" и написали точные координаты этих объектов "на всякий случай".

Стоит ли говорить, насколько рф отстает в техническом и военном плане от развитых стран, которым пытается угрожить. Это лучше увидеть наглядно.