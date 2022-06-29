ВОЙНА В Украине На россии начали угрожать ударами по Мадриду, Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю

2022-06-29 08:24

На россии принялись угрожать ударами по Мадриду, Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю.

Роскосмос перед саммитом НАТО в Мадриде опубликовал спутниковые снимки места его проведения и "центров принятия решений", которые поддерживают Украину: Белый дом, Пентагон, Штаб-квартира НАТО и т.д.

В госкорпорации заявили, что на этом саммите "страны Запада объявят Оркостан своим злейшим врагом" и написали точные координаты этих объектов "на всякий случай".

Стоит ли говорить, насколько рф отстает в техническом и военном плане от развитых стран, которым пытается угрожить. Это лучше увидеть наглядно.

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видео Раскрыты личности роССийских летчиков, которые били ракетами по ТЦ в Кременчуге 2022-06-29 11:35
На россии начали угрожать ударами по Мадриду, Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю 2022-06-29 08:24