ВОЙНА В Украине В Запорожье оценили угрозу нового наступления роССии

2022-06-29 17:30



Российские войска перемещают свою технику в области.

В Запорожской области не наблюдается накопления российских сил, необходимых для дальнейшего наступления.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Россияне перебрасывают технику в Запорожскую область, потому что логика передвижения российских войск предусматривает это, однако значительного накопления российских сил, необходимых для дальнейшего наступления, у нас не наблюдается", - сообщил Старух.

Он также прокомментировал вопросы безопасности на Запорожской АЭС и отметил, что за совершение каких-либо действий там ответственность несут оккупанты.

"В настоящее время на Запорожской АЭС даже не нужны никакие диверсии, поскольку несчастный случай и так может произойти в любой момент", - подчеркнул он.