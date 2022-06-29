ВОЙНА В Украине Лукашенко попал в ловушку: путин поставил Беларусь под удар, появились подробности

2022-06-29 19:30

 

Эксперт рассказал о задумке путина поставить под удар Беларусь, чтобы отвернуть его от россии.

Беларусь попала в ловушку, из которой Лукашенко не может выбраться пока существует путинский режим. Такое мнение военный эксперт Александр Мусиенко высказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, недавно Лукашенко заявил, что хочет ядерное оружие, дополнительные "Искандеры" с ядерными боеголовками в Беларуси. И по мнению эксперта, путин даст все очень быстро, потому что это отводит удар непосредственно от России.

"Путин отводит максимально от себя удар на сторону Беларуси. Потому что если на территории Беларуси, в нарушение договоренностей договора о нераспространении ядерного оружия, появляется ядерное оружие... Соответственно, как НАТО должно реагировать? Размещать системы противоракетной обороны в Польше, странах Балтии. И, возможно, потенциально Польша будет настаивать, чтобы тактическое ядерное оружие США было в Польше. И удар потенциальный – это Беларусь. Путину это выгодно, а Лукашенко с этим соглашается, потому что он в ловушке и в абсолютной зависимости от России", - пояснил свою мысль эксперт.

Также Александр Мусиенко прокомментировал возможность наступления Беларуси на Украину. "Потому что, в марте-апреле риск вступления белорусских войск в полномасштабную войну против Украины был гораздо больше. И он выглядел бы логичнее. Тогда они были бы усилены российскими войсками, которые стояли в Киевской области", - подчеркнул Мусиенко.

 

 
subscriber subscriber

Еще по теме

видео ВСУ мощно ударили по уже бывшей группировке рф на острове Змеиный

2022-06-29 15:38

видео рф изменила тактику ракетных обстрелов украинских городов

2022-06-29 13:34

видео Раскрыты личности роССийских летчиков, которые били ракетами по ТЦ в Кременчуге

2022-06-29 11:35

На россии начали угрожать ударами по Мадриду, Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю

2022-06-29 08:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ближайшем будущем Силы обороны Украины могут отступить от Лисичанска - ISW

2022-06-29 21:30

В МВД озвучили печальный прогноз относительно контрнаступления ВСУ

2022-06-29 20:30

Зеленский на саммите НАТО в Мадриде заявил, что войну нужно закончить победой на поле боя

2022-06-29 20:00

Лукашенко попал в ловушку: путин поставил Беларусь под удар, появились подробности

2022-06-29 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ближайшем будущем Силы обороны Украины могут отступить от Лисичанска - ISW 2022-06-29 21:30
В МВД озвучили печальный прогноз относительно контрнаступления ВСУ 2022-06-29 20:30
Зеленский на саммите НАТО в Мадриде заявил, что войну нужно закончить победой на поле боя 2022-06-29 20:00
Лукашенко попал в ловушку: путин поставил Беларусь под удар, появились подробности 2022-06-29 19:30