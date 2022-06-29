ВОЙНА В Украине В ближайшем будущем Силы обороны Украины могут отступить от Лисичанска - ISW

2022-06-29 21:30



Российские войска имеют определенный успех в районе Лисичанска, однако на изюмском, славянском и бахмутском направлениях, Силы обороны успешно сдерживают противника.

Российские войска продолжают наступление в направлении автодороги Т1302 сразу на нескольких участках, чтобы завершить окружение Сил обороны в районе Лисичанска. Вероятно, ВСУ готовятся к отступлению из города и Луганской области, пишет Институт изучения войны (ISW).

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские войска пытались закрепиться в южной части Лисичанского НПЗ и продвигались к западу от Волчеяровки, но достичь поставленной цели им пока не удалось. Однако «посол» оккупационной администрации РФ в так называемой «ЛНР» Родион Мельник заявил, что силам агрессора удалось продвинуться на треть пути к Лисичанску с юга и сейчас идут бои у футбольного стадиона «Шахтер», тогда как другие российские подразделения переходят реку Северский Донецк в районе Кременной. Также российский Су-25 нанес авиаудар по украинским позициям в Белой Горе, юго-восточнее Лисичанска.

По словам того же Мельника, 28 июня ВСУ начали широкомасштабный отвод войск из Лисичанска в сторону Северска, Краматорска и Славянска. По мнению аналитиков ISW, украинская тактика изматывания противника может продолжаться, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

Между тем, оккупационные войска не оставляют попыток продвигаться в направлении Славянск – Бахмут. Однако существенных успехов в данной оперативной зоне у россиян нет. Силы обороны Украины отразили атаки в Павловке, к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей. Аналогичная ситуация на изюмском направлении. ВСУ отразили штурм села Залиман на Харьковщине, и продолжают уничтожать технику противника в Веселом.

За предыдущие сутки Силы обороны остановили российское наступление вблизи пяти населенных пунктов на востоке Украины.

Напомним, несколько дней назад, украинские защитники, обороняющие Северодонецк, отступили из города в более укрепленный Лисичанск.