роССия намерена захватить не только территории Донецкой и Луганской областей - ISW

Аналитики указали, на попытки российских оккупантов продвинуться в Харьковской области.
Кремль намерен захватить не только территории Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты продолжают попытки наступать на населенные пункты к северу от Харькова.
Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.
Отмечается, что российские подразделения перенаправили на второстепенные направления, чтобы ускорить захват территорий Донецкой и Луганской областей.
При этом аналитики указали, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, которая находится примерно в 15 км севернее Харькова. По словам оккупантов, наступление было успешным. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг данную информацию, сообщив, что украинские бойцы отбили атаку.
В связи с этим в ISW считают, что контроль над населенными пунктами в Харьковской области вдоль линии фронта очень спорный.
Кроме того, оккупанты вели бои за Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков.
"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль, что, хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", – указано в отчете.
Как ранее сообщал УНИАН, украинские защитники отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском и Славянском направлениях, а именно в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгалевка и Залиман