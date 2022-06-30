ВОЙНА В Украине ВСУ ударили по "Панцирю-С1" на Змеином и уничтожили много техники РФ на юге

2022-06-30 19:00

Наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 150 огневых задач.

В Черном море защитники Украины продолжают операцию на Змеином острове, там удалось ударить по еще одному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь - С1". Кроме этого, наши военные ликвидировали 40 оккупантов и уничтожили много техники РФ на юге.

Об этом сообщается в новом сводке Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

За прошедшие сутки оккупанты били по Одесской области ракетами. РФ использовала авиацию и береговой ракетный комплекс "Бастион", им она наносила удары с направления временно оккупированного Крыма. Защитники Украины уничтожили одну ракету, еще 5 попали по черноморскому побережью в Измаильском. В ОК "Пивдень" подчеркнули, что жертв и повреждений удалось избежать благодаря ограничению использования береговой полосы.

"В Черном море продолжается операция на острове (Змеином), уже есть подтверждение о поражении еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь - С1", - сообщили в оперативном командовании.

Кроме этого, наша авиация удачно отработала 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательным пунктам, нескольким скоплениям вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 150 огневых задач. Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты доразведываются", - рассказали о новых потерях врага в ОК "Пивдень".