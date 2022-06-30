Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Потемкино Херсонской области. Во время успешного наступления отражены несколько контратак врага, уничтожены захватнические БМП и танки, а также как трофей взята бронемашина "Тигр".
Об этом сообщили в Facebook 60-й отдельной пехотной бригаде, бойцы которой и совершили операцию
"Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – говорится в сообщении.