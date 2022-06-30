ВОЙНА В Украине ВСУ освободили село Потемкино на Херсонщине, отбив конратаки врага и уничтожив технику оккупантов

2022-06-30 17:30


Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Потемкино Херсонской области. Во время успешного наступления отражены несколько контратак врага, уничтожены захватнические БМП и танки, а также как трофей взята бронемашина "Тигр".

Об этом сообщили в Facebook 60-й отдельной пехотной бригаде, бойцы которой и совершили операцию

"Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – говорится в сообщении.

 

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