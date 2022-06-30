ВОЙНА В Украине Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД

2022-06-30 20:00

Украинские войска выбили россиян с захваченного острова. Черноморский флот РФ утратил контроль над этой частью моря.

Потеряв контроль над островом Змеиный, Россия утратила силу в этой части Черного моря. Об этом в эфире телемарафона в четверг, 30 июня, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Нужно понимать, что остров Змеиный, после того, как мы уничтожили крейсер Москва, россияне рассчитывали, что сделают из него такой себе авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Мы их выбили и то, что в течение последних нескольких дней росСМИ реально разносило разные глупости, означает одно - это огромная победа ВСУ", - объяснил Денисенко.

По его словам, по сути Украина нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря.

"Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами Калибр со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря", - отметил представитель МВД.

Отметим, Украина наносила удары по Змеиному несколько последних недель. А сегодня стало известно, что россияне эвакуировались с острова после очередных обстрелов. В Минобороны РФ это назвали "жестом доброй воли".